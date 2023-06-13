Пентагон заменит Украине потерянную в боях бронетехнику Вашингтон планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

БТР Stryker

Вашингтон планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн, сообщили «Голосу Америки» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) два представителя Министерства обороны США. Они отметили, что новый пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые смогут заменить поврежденную и уничтоженную технику в ходе продолжающегося контрнаступления Украины.



В Пентагоне подчеркнули, что в пакет помощи войдут также боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для высокомобильных ракетных систем HIMARS. Как ожидается, о новом пакете военной помощи Украине будет объявлено во вторник, 13 июня.

Ранее сообщалось, что украинская армия впервые применила в бою танки Leopard. Об этом заявил командир бригады «Восток» 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ развернули наступление у села Новодонецкое, где насчитывается до 30 единиц украинской бронетехники. Ходаковский предположил, что ВСУ нащупывают слабые места российской обороны и пытаются наращивать усилия.

До этого стало известно, что в ДНР российские танкисты впервые cтолкнулись во встречном бою с экипажем ВСУ на танке Leopard. Об этом рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр. По его словам, противник отступил после первого же выстрела в его сторону.