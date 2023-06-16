У Германии закончились деньги на помощь Украине Die Welt: у Германии не осталось свободных денег для отчислений в бюджет Евросоюза на помощь Киеву

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

У Германии сейчас нет возможности внести дополнительные средства в бюджет Евросоюза, заявил изданию Die Welt министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Из-за беспрецедентной помощи Украине долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы был «исчерпан до предела», считают в Еврокомиссии (ЕК).

Издание утверждает, что ЕК пересматривает бюджет и может запросить внести туда дополнительные деньги, однако у ФРГ и ряда других стран объединения нет возможности его пополнить.

Из-за необходимости сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского союза, — сказал Линднер.

В марте 2021 года ЕС создал Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Создатели фонда рассчитывали, что на период 2021–2027 годов ему будет достаточно порядка €5,7 млрд. При этом уже известно, что большая часть средств фонда пойдет на частичную компенсацию государствам — членам ЕС, которые тратили деньги на оказание военной помощи Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что фонд для военной помощи Украине следует увеличить на €3,5 млрд. По данным Reuters, Европейский фонд мира уже направил Киеву почти €4,6 млрд.