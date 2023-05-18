В ЕС предложили увеличить фонд для военной помощи Украине Reuters: Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на €3,5 млрд

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что фонд для военной помощи Украине следует увеличить на €3,5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС. По данным агентства, так называемый Европейский фонд мира уже направил Киеву почти €4,6 млрд.

Собеседник агентства рассказал, что в фонде заканчиваются деньги, а дипломаты Евросоюза хотят уверенности в том, что денег хватит и для обеспечения Киева военной помощью, и другим странам.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создали ЕС в марте 2021 года для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Создатели фонда рассчитывали, что на период 2021–2027 годов ему будет достаточно порядка €5,7 млрд. При этом уже известно, что большая часть средств фонда пойдет на частичную компенсацию государствам — членам ЕС, которые тратили деньги на оказание военной помощи Украине.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал Жозепу Боррелю посмотреть правила ЕС после слов об ограничении импорта индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Политик указал на то, что энергоресурсы из РФ существенно перерабатываются в третьих странах, вследствие чего перестают рассматриваться как продукт Москвы.