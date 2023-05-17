Боррелю посоветовали изучить правила ЕС после слов о российской нефти Глава МИД Индии Джайшанкар напомнил Боррелю о правилах ЕС после слов о нефти

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Жозеп Боррель

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал главе Евродипломатии Жозепу Боррелю посмотреть правила ЕС после слов об ограничении импорта индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, сообщает агентство ANI. Политик указал на то, что энергоресурсы из РФ существенно перерабатываются в третьих странах, вследствие чего перестают рассматриваться как продукт Москвы.

Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно трансформируется в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета 833/2014, — сказал Джайшанкар.

Боррель ранее заявил, что Брюссель должен принять жесткие меры в отношении Индии, перепродающей российскую нефть в качестве очищенного топлива, включая дизельное, в Европу. Он объяснил это тем, что западные страны пытаются ужесточить санкции в отношении энергетического сектора Москвы.

До начала спецоперации Индия экспортировала в Европу в среднем 154 000 баррелей дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей в сутки. Этот показатель увеличился до 200 000 баррелей в сутки после того, как ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов.

В феврале Евросовет совместно со странами G7 утвердил потолок цен на российские нефтепродукты. Максимальная стоимость дизельного топлива, керосина и бензина, транспортируемого на морских танкерах, составит $100 за баррель.