Российские нефть, бензин и дизель попали под санкции ЕС ЕС и G7 утвердили стоимость российских нефтепродуктов в рамках потолка цен

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Евросовет совместно со странами «Большой семерки» утвердили потолок цен на российские нефтепродукты, сообщили на сайте ЕК. Таким образом, максимальная стоимость «премиум-продукции» (дизельное топливо, керосин и бензин), перевозимой на морских танкерах, составит $100 за баррель. Дисконтные нефтепродукты, среди которых мазут, будут стоить до $45 за баррель. Санкции начнут действовать с 5 февраля.

Сегодня мы еще больше усиливаем давление, вводя дополнительные ценовые ограничения на российские нефтепродукты. Это было согласовано с нашими партнерами по G7 и еще больше подорвет ресурсы Путина, — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении ЕК также указано, что новые санкции помогут стабилизировать глобальные энергетические рынки.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.