Всеобщую мобилизацию объявили в одной из областей Украины «Страна.ua»: всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области Украины

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Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщило местное издание «Страна.ua». По его данным, соответствующий указ 13 июня подписал начальник территориального центра комплектования Роман Плитус.

В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок, — говорится в сообщении.

Согласно указу, всем военнообязанным украинцам в Ивано-Франковской области предписано прибыть в центр комплектования и социальной поддержки в течение 10 дней с момента публикации документа. Помимо того, всем организациям и поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ необходимо доставить автомобильную технику по адресам, определенным в сводных нарядах.

За уклонение от призыва во время всеобщей мобилизации предусмотрена администрация и уголовная ответственность, подчеркивается в документе.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что мобилизация транспорта в Ивано-Франковской области может указывать на нехватку техники у ВСУ. Дандыкин указал, что в связи с этим украинские военные могут начать изымать у населения легковые автомобили и другие транспортные средства.