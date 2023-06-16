Военный эксперт указал на нехватку техники у ВСУ Военный эксперт Дандыкин: ВСУ получат право изымать транспорт у населения из-за нехватки техники

Фото: МО Украины

Мобилизация транспорта в Ивано-Франковской области Украины может указывать на нехватку военной техники у ВСУ, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с Lenta.ru военный эксперт отметил, что, в связи с этим, украинская армия может получить право на изъятие легковых машин и транспортных средств у населения.

Теперь все, что есть у населения, может быть подвергнуто мобилизации. Транспортные средства, легковые машины, то, что используется в сельском хозяйстве. Похожее было в годы Великой Отечественной войны, тоже все изымалось, — пояснил Дандыкин.

По словам эксперта, используемый ВСУ транспорт постоянно выходит из строя, было уничтожено 10 тысяч бронемашин и огромное число пикапов и автотехники. Западных поставок Украине уже не хватает, подчеркнул Дандыкин. В связи с этим единственным рациональным способом остается изъятие у жителей хотя бы отдаленных аналогов уничтоженных машин.

Минобороны РФ ранее заявило, что с начала специальной военной операции на Украине российскими войсками было уничтожено более 10 тысяч танков и других боевых бронемашин. В военном ведомстве отметили, что также было уничтожено свыше 10 тысяч единиц специальной военной автотехники ВСУ.