Названо количество украинских танков, уничтоженных с начала СВО Минобороны РФ заявило об уничтожении более 10 тысяч танков и других бронемашин с начала СВО

Фото: МО Украины

С начала специальной военной операции на Украине российскими войсками было уничтожено более 10 тысяч танков и других боевых бронемашин, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. В военном ведомстве отметили, что было уничтожено свыше 10 тысяч единиц специальной военной автотехники ВСУ.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 444 самолета, 238 вертолетов, 4652 БПЛА, 426 ЗРК, 10 018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины РСЗО, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 983 единицы специальной военной автомобильной техники, — говорится в сообщении.

МО РФ также сообщило о значительных потерях ВСУ в ходе безуспешных попыток наступательных действий противника. На Времевском выступе, где наиболее активные боевые действия шли в районах Ровнополя и Урожайного в ДНР, за сутки отражены пять атак украинской армии, уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ, пять танков, семь БМП, пять боевых бронированных машин, две минометные батареи и четыре автомобиля.

На Донецком направлении в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки российскими войсками были успешно отражены пять атак противника, в ходе боев уничтожено около 215 украинских военных, три боевые бронемашины, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ активизировали наступательные действия на Ореховском направлении. По его словам, противник пытается прорваться к населенному пункту Работино в сторону города Токмака, чтобы затем выйти к Азовскому морю.