Зеленский не поверил словам Трампа об СВО NBC: Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за сутки

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший лидер США Дональд Трамп не сможет завершить военную операцию за 24 часа. В интервью NBC News он подчеркнул, что на сегодняшний день нет людей, которые были бы способны «просто переговорить» с президентом РФ Владимиром Путиным и остановить конфликт.

Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война. <...> Я думаю, он не мог сделать этого. Я думаю, что нет сегодня людей в мире, которые могли бы просто переговорить с Путиным и остановить конфликт, — сказал Зеленский.

Он признал, что американские политики, призывающие сократить военную помощь, представляют «большой риск» для Киева. Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев, украинский лидер пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та одержит победу в конфликте с Украиной.

В конце интервью Зеленский призвал Запад без «бюрократических проволочек» передать ВСУ самолеты F-16. По словам президента Украины, без них войска «теряют время, теряют людей, теряют преимущество», а вооруженные силы страны хотят «быть в состоянии конкурировать в небе».

В начале мая Трамп заявил, что вернувшись в Белый дом, он «с легкостью» завершит конфликт на Украине в течение 24 часов. По словам американца, «многое в этой ситуации завязано на деньгах», при этом он на сто процентов уверен в своем успехе.