Сальдо оценил возможность восстановления плотины Каховской ГЭС Сальдо сообщил, что на работы по восстановлению плотины Каховской ГЭС может уйти до года

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Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на эти работы может уйти до года, но от этого зависит водоснабжение Крыма.

Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены. <...> Для того чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина. <...> Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года, — заявил Сальдо.

Он добавил, что ему «что-то подсказывает, что при таких условиях» это будет сделано быстрее.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. После этого уровень воды в Каховском водохранилище, питающем в том числе и Северо-Крымский канал, стремительно понизился.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что предварительный ущерб, нанесенный региону из-за ЧП на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 млрд рублей. По его словам, эта сумма может быть далеко не окончательной.