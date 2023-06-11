В Киеве объяснили, почему считают Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС Замминистра обороны Украины Маляр: Россия подорвала Каховскую ГЭС, чтобы сорвать наступление ВСУ

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Последствия обстрела Каховской ГЭС

Подрывом Каховской ГЭС Россия пыталась предотвратить наступление украинских военнослужащих, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. Она считает, что такими действиями Москва попыталась «сузить» географию возможных действий ВСУ. Российская сторона обвиняет Украину в разрушении объекта.

Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления, — написала Маляр.

Она указала, что ЧП на гидроэлектростанции вынудило украинское руководство задействовать часть сил на ликвидацию последствий катастрофы, из-за чего «освобождение оккупированных территорий в левобережной части Херсонской области» сейчас невозможно.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Утром 11 июня врио главы региона сообщил, что количество людей, госпитализированных с территорий, пострадавших от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 77.