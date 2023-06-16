Зеленский обвинил Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС

Фото: IAEA Imagebank/CC BY 2.0/wikimedia.org

Запорожская АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. В интервью американскому телеканалу NBC News он сообщил, что Москве постоянно требуется дестабилизировать обстановку.

Россия хочет подорвать [Запорожскую] АЭС. Потому что, как и с дамбой [Каховской ГЭС], они не заинтересованы в безопасности на Украине, — сказал Зеленский.

По мнению лидера Украины, России необходимо, чтобы мировое сообщество оказывало давление на Киев для прекращения конфликта на выгодных для нее условиях.

Зеленский также признал, что ВСУ столкнулись с «очень жестким» сопротивлением при контрнаступлении. По его словам, для Москвы проиграть эту кампанию на Украине равносильно поражению в конфликте. Он указал, что новости с фронта «тяжелые», но «в целом позитивные». Зеленский утверждает, что России помогает держать оборону медлительность Запада с поставками оружия, в том числе истребителей.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил по итогам визита на Запорожскую АЭС, что ситуация на электростанции после разрушения Каховской ГЭС серьезная, однако уровня воды для охлаждения реакторов достаточно. Гросси выразил надежду, что после окончания боевых действий ЗАЭС заработает на полную мощность.