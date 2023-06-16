Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в освобождении военнопленных Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых россиян на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Владимир Путин (в центре)

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за содействие в организации обмена российских военнослужащих, удерживаемых на Украине. Главы стран провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума.

Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, связанных с обменом удерживаемых лиц, решением ряда других вопросов подобного рода. Это имеет значение для конкретных людей, а это всегда самое главное, — сказал Путин.

Он отметил, что для России ОАЭ остается хорошим и надежным партнером. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, назвал Путина другом.

Ранее появилось видео с кадрами прибытия Путина на ПМЭФ, где 16 июня глава государства примет участие в пленарном заседании. В Кремле сообщали, что российский лидер в своем выступлении расскажет о влиянии спецоперации на экономику, а также даст оценку ситуации в мире и очертит будущие перспективы.