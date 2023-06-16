Появилось видео прибытия Путина на ПМЭФ

Фото: NEWS.ru

Появились кадры прибытия президента РФ Владимира Путина на Петербургский международный экономический форум. Глава государства встретился на ПМЭФ с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, вместе с которым осмотрел эмиратские стенды.

Объединенные Арабские Эмираты принимают участие в ПМЭФ в качестве основного гостя. Ожидается, что после осмотра стендов президенты России и ОАЭ проведут переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ. В частности, Россия рассчитывает на продолжение торгово-экономического взаимодействия, отметил представитель Кремля.

16 июня ожидается выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ, в ходе которого российский лидер в том числе затронет тему влияния специальной военной операции на экономику. Кроме того, глава государства даст оценку ситуации в мире и поделится прогнозом на будущее, анонсировали в Кремле.