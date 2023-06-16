Песков рассказал, кто готовит выступления Путина на ПМЭФ Песков: выступления Путина на Петербургском форуме обычно готовит Орешкин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Максим Орешкин

Выступления президента РФ Владимира Путина на Петербургском форуме обычно готовит помощник главы государства Максим Орешкин, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что окончательный вариант речи знает только российский лидер, передает РИА Новости.

Песков отметил, что Орешкин даст закрытый брифинг для руководителей СМИ об основных направлениях речи Путина на ПМЭФ.

Известно, что в своем выступлении на пленарном заседании президент затронет тему влияния спецоперации на экономику. Кроме того, президент даст оценку ситуации в мире и очертит планы на будущее.

Модератором мероприятия будет политолог Дмитрий Саймс. Согласно открытым источникам, он является издателем и генеральным директором американского журнала «The National Interest». С 2018 года он является ведущим общественно-политического ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».