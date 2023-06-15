Стало известно, сколько президентов выступит на ПМЭФ На пленарном заседании ПМЭФ 16 июня выступят только президенты России и Алжира

Фото: kremlin.ru

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2022

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня выступят только президенты России и Алжира, говорится в программе форума. Выступление Владимира Путина и Абдельмаджида Теббу состоится с 14:00 до 16:00.

Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Выступление Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, — говорится в программе.

Ранее стало известно, что в 2023 году форум не посетят президенты Белоруссии и Казахстана. Вместо себя они направят представителей. Мероприятие пройдет с 14 по 17 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Петербургский международный экономический форум не аккредитуют журналистов из недружественных стран.

Организаторы ПМЭФ посоветовали иностранным участникам взять с собой наличную валюту, поскольку только ее можно обменять на наличные рубли. По их словам, оплату можно производить с карт «Мир» и UnionPay, выпущенных в любой валюте, но поскольку китайская система работает в России недавно, при ее использовании выборочно могут происходить сбои.