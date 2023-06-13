Иностранцам посоветовали ехать на ПМЭФ с наличкой Организаторы ПМЭФ предупредили иностранных гостей о сложностях со снятием наличных в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранным участникам Петербургского международного экономического форума посоветовали взять с собой наличную валюту, поскольку только ее можно обменять на наличные рубли. Организаторы пояснили, что оплату можно производить с карт «Мир» и UnionPay, выпущенных в любой валюте, но поскольку китайская система работает в России недавно, при ее использовании выборочно могут происходить сбои.

Невозможно обменять безналичную валюту на наличные в рублях, если валюта находится на банковских картах платежных систем Mastercard или Visa, выпущенных за пределами России. Снять наличные рубли с этих карт также не получится, — говорится на сайте ПМЭФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Петербургский международный экономический форум не аккредитуют журналистов из недружественных стран. При этом он отметил, что интерес к бизнес-мероприятию большой, поскольку на нем выступит президент России Владимир Путин.

Также известно, что в 2023 году форум не посетят президенты Белоруссии и Казахстана. Вместо себя они направят представителей. Мероприятие пройдет с 14 по 17 июня.