Токаев не приедет на ПМЭФ Reuters: президент Казахстана Токаев не приедет на ПМЭФ-2023

Фото: kremlin

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не приедет на ежегодный Петербургский международный экономический форум, который состоится 14–17 июня, сообщает Reuters. Вместо него прибудут вице-премьер Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксылыков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не примет участия в ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге на следующей неделе. <...> Правительство Казахстана заявило, что только два официальных лица будут представлять центральноазиатскую страну на форуме этого года, — говорится в сообщении.

В офисе Токаева не стали называть причину отказа президента от поездки.

В прошлом году президент Казахстана принимал участие в ПМЭФ и выступил на пленарном заседании форума. Кроме того, он провел несколько двусторонних встреч. Токаев приезжал на форум по приглашению российского президента Владимира Путина.

Петербургский международный экономический форум проводится в этом году в юбилейный, 26-й раз. Он состоится 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Путин назвал повестку предcтоящего ПМЭФ традиционно насыщенной и содержательной. Президент также отметил, что роcсийское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических рeалиях.