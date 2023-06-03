Песков рассказал, кого не пустят на ПМЭФ Песков: журналистов из недружественных стран не аккредитуют на ПМЭФ

Фото: forumspb.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Петербургский международный экономический форум не аккредитуют журналистов из недружественных стран. В комментарии ТАСС он отметил, что интерес к бизнес-мероприятию большой.

Да, действительно, принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран. Интерес к ПМЭФ всегда большой, все другие журналисты будут работать на площадке, — сказал Песков.

Об отказе в аккредитации на форум сообщало издание The Bell (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.

Ранее Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, глава государства готовится к выступлению перед бизнесменами. Песков добавил, что речь президента на ПМЭФ — это важный ориентир для мира экономики, политики, торгово-экономических отношений.

Сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен посещать ПМЭФ в этом году. Вместо него делегацию от республики на форуме возглавит вице-премьер Николай Снопков.