Лукашенко не будет участвовать в ПМЭФ Белоруссию на ПМЭФ будет представлять вице-премьер Снопков вместо Лукашенко

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне, сообщил ТАСС посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. Делегацию от республики на форуме возглавит вице-премьер Николай Снопков.

Нет, президент наш туда не планирует, там не планирует участвовать. Сейчас прорабатывается встреча ближайшая из таких крупных форумов — это Уфа, десятый юбилейный форум регионов Белоруссии и России, — сообщил Крутой.

15 мая Лукашенко впервые появился на публике после того, как 9 мая покинул Москву. Он приезжал в столицу, чтобы принять участие в торжествах, посвященных Дню Победы. Политик в тот день не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле с участием глав других стран СНГ.

Лукашенко также не явился на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, проходившую 14 мая на Площади Государственного флага в Минске. Вместо белорусского лидера поздравление зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко.