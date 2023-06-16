В Кремле назвали страну, с которой Россия хочет сотрудничать Песков: Россия заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время XXVI Петербургского международного экономического форума

Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими странами, заявил в эфире Первого канала представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь идет, в частности, о продолжении торгово-экономических отношений.

Здесь в данном случае абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, с другими государствами, поэтому все равно взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может, — сказал Песков.

16 июня президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

После Петербургского международного экономического форума делегация из Абу-Даби планирует провести в России новый раунд переговоров по вопросу соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Как рассказал NEWS.ru посол Объединенных Арабских Эмиратов в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер, арабская сторона рассчитывает, что проект соглашения может быть подписан уже в конце нынешнего года.