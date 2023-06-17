Рогов назвал дикой ложью слова Зеленского о планах России подорвать ЗАЭС

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал дикой ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении российской стороны устроить подрыв Запорожской АЭС. Тем самым украинский лидер хочет прикрыть свои террористические планы, сказал общественник в беседе с РИА Новости.

Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу NBC News отметил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, поскольку не заинтересована в безопасности на Украине.

Зеленский опять озвучивает дикую ложь, пытаясь прикрыть свои террористические планы. Зеленский набил руку на использовании приемов нацисткой пропаганды, которая строилась по принципу «чем страшнее ложь, чем скорее в нее поверят», — рассказал Рогов.

Он считает, что власти Украины готовят провокации в отношении ЗАЭС, и слова Зеленского являются формированием у западной публики почвы для последующих обвинений в адрес Москвы.

Они, видимо, попытаются предпринять что-то страшное в отношении АЭС. Что это будет? Обстрелы, теракты, попытка штурма и захвата станции или что-то еще — покажет ближайшее время, — уточнил глава запорожского движения.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС после повреждения Каховской ГЭС серьезная. По итогам осмотра станции он подчеркнул, что уровня воды хватает для охлаждения реакторов на станции.