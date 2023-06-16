Генерал призвал собрать «совет волхвов» для решения украинского кризиса Генерал Ивашов предложил создать «совет волхвов» в Киеве и Москве для решения украинского кризиса

Фото: МО Украины

Чтобы прекратить боевые действия на Украине, нужны не африканские делегации, а «совет волхвов», созданный вместе Москвой и Киевом, заявил NEWS.ru президент негосударственной Академии геополитических проблем, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Так он прокомментировал прибытие в Киев 16 июня делегации из представителей семи африканских государств, которые привезли свой план мирного урегулирования.

Лучшим мирным планом было бы, чтобы руководство России и Украины дали поручение военным остановить боевые действия и сформировать «совет мудрецов», «совет волхвов», если угодно, на Украине и в России. И чтобы эти «волхвы» в закрытом режиме дали оценку происходящему, просчитали последствия и составили план прекращения конфликта,— сказал Ивашов.

По его мнению, участие других стран не поможет в решении проблемы.

Это должны решать мы. Пусть эти «волхвы» совещаются месяц, а затем совместно примут решение. И чтобы главы государств или правительства или парламенты это решение одобрили, — добавил Ивашов.

В африканскую делегацию вошли президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Республики Конго, высокопоставленные представители Уганды и Египта, а возглавил делегацию президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

После переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 16 июня африканские миротворцы направятся в Санкт-Петербург, где проведут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического саммита (ПМЭФ).

По некоторым данным, миротворцы из Африки могут предложить приостановку некоторых санкций в отношении России в обмен на введение режима прекращения огня и отвод вооружений от линии непосредственного боестолкновения.