Выступление Путина на ПМЭФ-2023 16 июня: онлайн-трансляция Главные заявления президента РФ на Петербургском международном экономическом форуме в репортаже NEWS.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

В пятницу, 16 июня, президент России Владимир Путин принимает участие в работе XXVI Петербургского международного экономического форума. В этом году ПМЭФ проходит под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Незадолго до его выступления пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в свое речи президент страны затронет тему влияния военной операции на Украине на российскую экономику. Он также рассказал, что на форуме принимаются «беспрецедентные меры безопасности», так как «враг действует нагло» и пытается нанести урон. Он указал, что в связи с этим возможны перебои с беспроводным интернетом, за исключением Wi-Fi. Вместе с тем Песков дал совет деловым людям, которые привыкли быть постоянно на связи. «Просто используйте Wi-Fi, и все у вас будет хорошо», — сказал представитель Кремля.

Вместе с российским лидером в планерном заседании 16 июня участвует его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун, который в эти дни находится в РФ с государственным визитом. Как сообщал NEWS.ru, модератором пленарного заседания выступит политолог Дмитрий Саймс. Он выступает издателем и генеральным директором американского журнала The National Interest. С 2018 года ведет общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

NEWS.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

15:22 Глава государства заявил, что к 2025 году экспортный грузопоток на восточном направлении должен увеличиться на треть, а к 2030 году увеличить на сто тонн в сравнении с 2022 годом, на направлении север-юг рост к 2025 году планируется в два раза, а к 2030 году — в три раза.

15:15 Год назад настроения в бизнесе были настороженными, мало кто предугадывал, как будут развиваться события, но принятые меры сработали. Он отметил, что Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности поведения иностранных производителей. «Мы никого не выгоняли. У каждого из наших партнеров было право выбора. Мы считаем отечественными иностранные компании, оставшиеся работать в России», — сказал Путин.

15:13 Сокращается бедность и неравенство, адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан, их доходы выросли на 30%, из черты бедности вышли 1,7 миллиона человек, сказал Путин. По его словам, реальные и располагаемые доходы граждан вернулись к росту, это стимулирует спрос. «Но их доходы все еще слишком низкие, но главное — тенденция», — добавил он.

15:11 Президент заявил, что дополнительные средства потребовались на закупку обороны и вооружений для защиты суверенитета России.

15:07 Инфляция в РФ ниже, чем во многих западных странах и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%, заявил Путин. Он отметил, что практика показала, что Россия не зря добивалась макроэкономической устойчивости, сегодня государственные финансы в целом сбалансированы.

15:05 Путин отметил, что в прошлом году на ПМЭФ уже обозначил вызовы, с которыми столкнулась Россия и мир в целом. «Напомню, именно второй квартал прошлого года стал самым трудным. Менялся привычный порядок торговли, логистики, перекраивалась вся ткань деловой жизни. Сегодня можно сказать: стратегия, выбранная и государством, и бизнесом, сработала», — заявил президент. По его словам, ВВП вырос на 3,3%. Президент ожидает рост ВВП РФ по итогам года около 1,5-2%.

14:57 «Суверенное развитие — основа современного мира», — такими словами заканчивается приветственное видео. Зажигается свет, на сцену выходит Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Модерирует заседание Дмитрий Саймс.