«Враг действует нагло»: Песков об усилении мер безопасности на ПМЭФ-2023 Песков назвал беспрецедентными меры безопасности на ПМЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) принимаются беспрецедентные меры безопасности, так как «враг действует нагло» и пытается нанести урон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не исключил, что в связи с этим возможны перебои с беспроводным интернетом, и призвал пользоваться сетью Wi-Fi, передает ТАСС.

Меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать, беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон. <...> Просто используйте Wi-Fi, и все у вас будет хорошо, — сказал он.

Ранее глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ заявил, что «довольно массивные» кибератаки на Россию «были, есть и будут». Это связано в том числе с большим населением страны.

1 июня ФСБ сообщила, что вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО, использующим предусмотренные производителем программные уязвимости.