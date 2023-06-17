Разведчик из США назвал последствия полного разгрома ВСУ Американский экс-разведчик Риттер: после разгрома ВСУ их заменит армия Польши

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае полного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) их место займет армия Польши. При этом в беседе с Myśl Polska он назвал неизбежным украинский разгром.

Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <...> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя, — подчеркнул Риттер.

Он считает, что Польша и прибалтийские соседи должны решать, вступить ли в «опасную схватку». Варшава рискует потерять независимость. НАТО не станет действовать для ее защиты как военный блок и не будет «подвергать лучших людей риску».

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что некоторые страны Альянса «в индивидуальном порядке» и по собственной инициативе могут направить войска на Украину. Политик предположил, что это может произойти, если Киев не получит реальных гарантий безопасности.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы России уничтожат украинских военных во время контрнаступательных операций ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты не способны пробить оборону ВС России и ВСУ потерпят поражение на абсолютно любом участке движения. Военнослужащих ВСУ ждет массовое уничтожение, подчеркнул Риттер.