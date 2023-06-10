«Массовое уничтожение»: экс-разведчик США рассказал, что ждет ВСУ на фронте Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожит солдат ВСУ при их контрнаступлении

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы России уничтожат украинских военных во время контранаступательных операций ВСУ, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Он подчеркнул, что украинские солдаты не способны пробить оборону ВС России, и ВСУ потерпят поражение на абсолютно любом участке движения. Военнослужащих ВСУ ждет массовое уничтожение, подчеркнул Риттер.

Все, что принадлежит НАТО, кроме солдат, и их уничтожают. И это будет происходить на каждом участке контрнаступления украинских войск. Это массовое уничтожение, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве заявил, что ВСУ проводят контрнаступление. При этом он отказался раскрывать подробности и не уточнил, на какой стадии это наступление проходит.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в свою очередь предположил, что наступление Вооруженных сил Украины продлится не более двух недель. Он связал это с тем, что ВСУ теряют 20–30 танков в сутки, поэтому примерно через 14 дней украинской армии не на чем будет наступать.

Ранее обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Эрик Шмитт сообщили, что ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении. При этом они отметили, что количественная оценка потерь еще не дана. По мнению журналистов, российские силы смогли достичь успехов в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями.