Россия заявила демарш США из-за передачи ВСУ несущих ядерное оружие F-16 Лавров: Россия заявила демарш США из-за передачи ВСУ несущих ядерное оружие F-16

Фото: US Air Force

Россия выразила демарш США в связи с планами передачи Украине истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, заявил RT глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ПМЭФ. По словам министра, американцам заявили об этом в рамках «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.

Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая «ядерная пятерка», эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш, — сообщил министр иностранных дел РФ.

Лавров отметил, что представители Вашингтона пытались «отнекиваться» и задавались вопросом, как Россия могла предположить, что США передадут ВСУ истребители, несущие ядерное оружие. По словам главы МИД, американцам пояснили, что российские системы не смогут отличить самолет, оснащенный ядерным оружием, от того, который не несет такого вооружения.

Это, конечно, ответ за военными, они знают, что делать, — добавил Лавров.

Министр иностранных дел заверил, что если Россия засечет F-16 при полетах над Украиной и увидит, что они создают угрозу, то последует военно-технический ответ.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что самолеты F-16 в случае поставки Киеву повторят судьбу немецких танков Leopard. Глава государства выразил уверенность, что американские истребители на Украине будут гореть так же, как сейчас горят немецкие боевые машины, которые ежедневно уничтожаются российскими войсками.