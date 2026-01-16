Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 14:44

«Войска от 100 тыс. минимум»: раскрыт вероятный план Трампа по Ирану

Американист Блохин: Трамп не начнет полномасштабную военную операцию в Иране

Фото: Cpl. Adaris Cole/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп не начнет полномасштабную военную операцию в Иране, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Вашингтон ограничится лишь так называемыми дистанционными ударами по Тегерану, однако это не приведет к смене режима в стране.

США могут как-то дистанционно ударить по Ирану, как бы находясь в зоне безопасности, вне досягаемости. Это было летом, когда пролетали истребители B-2. Но этими опосредованными ударами режим не сменить, как хочет Трамп. Это можно сделать только отправив войска, от 100 тыс. человек минимум. Глава Белого дома этого не хочет. Это не Венесуэла, а уровень Ирака. Трамп может представлять, будто он готовится к чему-то масштабному, но это будет рычаг информационно-психологического давления на Иран. Я думаю, что какие-то ограниченные действия, как летом, возможны, но что-то масштабное, как с Ираком или Афганистаном — вряд ли, — пояснил Блохин.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия настоятельно призывает «горячие головы» в США и других странах одуматься и не допустить повторения трагедии июня 2025 года. По его словам, тогда американо-израильская агрессия в отношении Ирана едва не обернулась ядерной катастрофой.

