Во Франции считают Макрона и Ле Пен фаворитами второго тура будущих выборов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов в 2022 году.
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Отмечается, что в этом случае, 55% респондентов проголосовали бы за нынешнего президента. За лидера «Национального объединения» готовы проголосовать 45% опрошенных.
Ранее сообщалось, что среди лиц, традиционно голосующих за левые силы, поддержка Ле Пен за последний год возросла до 57%. Симпатии к политику и её партии выросли на 2%, до 47%, среди тех избирателей, которые симпатизируют правящей партии «Республика на марше».
Как писал NEWS.ru, Марин Ле Пен может победить на выборах главы Франции, которые пройдут в 2022 году.
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