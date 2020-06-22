Во Франции считают Макрона и Ле Пен фаворитами второго тура будущих выборов

https://static.news.ru/photo/3c7d7878-b487-11ea-9984-fa163e074e61_660.jpg Марин Ле Пен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов в 2022 году.

Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на данные опроса Ifop, если бы выборы состоялись уже в следующее воскресенье, то 28% опрошенных отдали бы свой голос за Ле Пен, а 26% — за Макрона. Кроме того, ещё 12% отдали бы голоса пока неизвестному третьему кандидату от правых. Эта ситуация привела бы ко второму туру.

Отмечается, что в этом случае, 55% респондентов проголосовали бы за нынешнего президента. За лидера «Национального объединения» готовы проголосовать 45% опрошенных.

Ранее сообщалось, что среди лиц, традиционно голосующих за левые силы, поддержка Ле Пен за последний год возросла до 57%. Симпатии к политику и её партии выросли на 2%, до 47%, среди тех избирателей, которые симпатизируют правящей партии «Республика на марше».

Как писал NEWS.ru, Марин Ле Пен может победить на выборах главы Франции, которые пройдут в 2022 году.