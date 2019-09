По задумке предпринимателя, фотографии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира должны были привлекать посетителей и делать заведение более прибыльным.

North Korean themed restaurant opening up in Hongdae, including the DPRK's flag and portraits of Kim Il-sung and Kim Jong-il. Interesting to think that such public displays might have been grounds for arrest a decade ago here in South Korea...



The times they are a changing pic.twitter.com/goDQBjzJb9