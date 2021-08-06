Учёные предупредили о возможном извержении вулканов по всему миру

Всплески активности вулкана Везувий могут привести к глобальным катаклизмам. Об этом сообщаетcя в исследовании Кембриджского университета.

Учёные предупреждают , что даже малая активность вулкана в Италии может привести к пробуждению вулканов по всей Земле. Извержения в так называемых точках защемления тектонических плит приведут к параличу международной экономической инфраструктуры. Критические точки на стыке тектонических массивов находятся в Северной Африке, Северной Атлантике, Средиземноморье и на Тайване. Специалистами подчёркивается высокая опасность цунами, которая последует вслед за проснувшимися гигантами.

12 июля вулкан Крымский на Камчатке выбросил огромное облако пепла и газа в атмосферу. Местным управлением МЧС стихии был присвоен «оранжевый» код — угроза для авиации. Спасатели заявили, что местному населению ничего не угрожает. Воздушное сообщение не прерывалось, в зоне активности вулкана не было воздушных путей.