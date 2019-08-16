В Великобритании признали, что действующие власти в США — слабые управленцы. Об этом говорится в документе авторитетного международного исследовательского Legatum Institute. По мнению экспертов, в США постоянно приходят слабые президенты, которые не могут эффективно руководить страной. В итоге, как отмечается в документе, «страдает качество управления»: правительство идёт на поводу у лоббистов, прогибается под давлением крупных компаний и, как результат, вынуждено занимать жёсткую позицию на международной арене.

Исторически США были открыты миру — выходили на новые рынки, привлекали мигрантов, заполняя ими рабочие места. Но действующие власти принимают решения, которые препятствуют экономическому процветанию Америки, говорится в докладе. Большой кадровый резерв вносит основной вклад в развитие американского предпринимательства.

Barbara Boxer says 'Trump looks weak' after telling Israel to bar Reps. Tlaib, Omar https://t.co/2uktRcQpXf via @msnbc — Elizabeth Campbell (@texanspice1) August 16, 2019

Сотни лучших университетов обеспечивают талантами компании. Многие студенты приезжают в страну из-за рубежа и потом вносят свой вклад в развитие страны. Однако в данный момент такой круговорот находится под большим вопросом из-за непредсказуемой иммиграционной политики, — указано в докладе.

Другая проблема — монополия рынка, отмечается в документе.

Ключевые секторы: энергетика, дороги, гражданская авиация, телекоммуникации, интернет-провайдеры — все они жестко регулируются федеральным правительством. Доминирующим игрокам в этих секторах удалось ограничить конкуренцию благодаря активным лоббистским усилиям, — утверждают исследователи.

Проблемные точки в двусторонних отношениях оказывают негативное влияние на американский бизнес. Так, из-за напряжённых экономических отношений с Китаем страдают фермеры, отмечается в документе.

Из-за постоянных амбициозных решений властей (ужесточение к визам, контроля за экспортом) доходы простых граждан падают. Фермеры, которые зависят от китайского экспорта, теперь вынуждены закупать всё в несколько раз дороже, — говорится в докладе.

До Билла Клинтона президенты были матерыми и статусными, например, достаточно проанализировать действия Джорджа Буша-старшего, утверждает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Однако Бил Клинтон был наполовину клоун, наполовину президент. Этой линии придерживается и Дональд Трамп. Но британцам также необходимо обратить внимание и на себя. Тереза Мэй и Борис Джонсон тоже слабые управленцы: у них нет чёткого курса, они занимаются манипуляциями общественного мнения, а не делами, — отметил эксперт.

Великобритания хотела бы диктовать свои условия в международной политике, в том числе США, считает политолог Олег Матвейчев.

Такие же доклады выпускаются и против России — британцы таким образом демонстрируют свою компетентность, но с этим можно поспорить, — добавляет он.

Текст написан при участии Анны Долговой.