В Турции COVID-19 за сутки заразились почти 2 тысячи человек

Положительные результаты на коронавирус дали тесты у 1983 пациентов в Турции. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
По его словам, такой прирост заразившихся коронавирусом за сутки стал минимальным за месяц. При этом число инфицированных увеличилось в Турции более чем до 124 тысяч.
30 Martâtan bu yana ilk kez, gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± 2.000âin altÄ±na dÃ¼ÅtÃ¼. Yeni iyileÅen hasta sayÄ±mÄ±z, bunun iki buÃ§uk katÄ±na yakÄ±n.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca)
https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto May 2, 2020
За сутки от COVID-19 скончались 78 пациентов. Общее число летальных исходов за время пандемии составило 3336. Но, как отметил Коджа, вылечиться удалось 58 259.
Как писал NEWS.ru, в Канаде коронавирусом заболели более 55,5 тысячи человек.
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