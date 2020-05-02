Мир

В Турции COVID-19 за сутки заразились почти 2 тысячи человек

21:39, 02 мая 2020 17
Фото: Xinhua/Global Look Press

Положительные результаты на коронавирус дали тесты у 1983 пациентов в Турции. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, такой прирост заразившихся коронавирусом за сутки стал минимальным за месяц. При этом число инфицированных увеличилось в Турции более чем до 124 тысяч.

За сутки от COVID-19 скончались 78 пациентов. Общее число летальных исходов за время пандемии составило 3336. Но, как отметил Коджа, вылечиться удалось 58 259.

Как писал NEWS.ru, в Канаде коронавирусом заболели более 55,5 тысячи человек. 

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