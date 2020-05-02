В Турции COVID-19 за сутки заразились почти 2 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/15a90202-8ca6-11ea-a0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Положительные результаты на коронавирус дали тесты у 1983 пациентов в Турции. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, такой прирост заразившихся коронавирусом за сутки стал минимальным за месяц. При этом число инфицированных увеличилось в Турции более чем до 124 тысяч.

30 Martâtan bu yana ilk kez, gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± 2.000âin altÄ±na dÃ¼ÅtÃ¼. Yeni iyileÅen hasta sayÄ±mÄ±z, bunun iki buÃ§uk katÄ±na yakÄ±n. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020

За сутки от COVID-19 скончались 78 пациентов. Общее число летальных исходов за время пандемии составило 3336. Но, как отметил Коджа, вылечиться удалось 58 259.

Как писал NEWS.ru, в Канаде коронавирусом заболели более 55,5 тысячи человек.