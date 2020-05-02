В Канаде коронавирусом заболели более 55,5 тысячи человек

Число подтверждённых случаев COVID-19 в Канаде достигло более 55,5 тысяч.
Об этом сообщило KXAN36.
Таким образом, общее число заболевших за сутки увеличилось до 55 572 граждан. Справиться с болезнью не смогли 3446 пациентов.
Лидером по уровню заболеваемости стала провинция Квебек. Там зарегистрировано 28 648 инфицированных. На втором месте — провинция Онтарио, где зафиксировано 17 119 случаев.
Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.
Как писал NEWS.ru, ранее французские власти предложили продлить режим ЧС в стране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен