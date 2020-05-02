В Канаде коронавирусом заболели более 55,5 тысячи человек

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Американские военные вновь пригрозили боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) ответными действиями в том случае, если те не снизят уровень насилия в Афганистане.

Отмечается, что призыв, адресованный представителю талибов Забихулле Муджахиду, опубликовал официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетта. Все стороны должны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить большее число убийств и...