В США заявили, что победа России на Донбассе не станет концом спецоперации

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото mil/vk.com

Победа России в битве за Донбасс не станет концом спецоперации, уверена глава Национальной Разведки США Эврил Хейнс. Более того, она считает, что в ближайшие два месяца ситуация на территории Украины будет «более непредсказуемая», передаёт C-Span. По мнению Хейнс, военные действия со стороны ВС России «значительно усилятся». По её словам, в планы российской армии также входит расширение сухопутного моста в Приднестровье и полный контроль над Херсонской областью.

В ближайшие месяц-два бои будут значительными, поскольку российские войска пытаются активизировать свои усилия. При этом, даже если военные действия России окажутся успешными, мы не уверены, что победа в битве за Донбасс положит конец спецоперации, — заявила Хейнс.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что у главы российского государства Владимира Путина нет плана по выходу из ситуации, сложившейся в настоящее время на Украине. По словам американского лидера, такой вариант вызывает у него обеспокоенность.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что если бы была возможность разрешить конфликт на Украине мирным путём, Россия бы непременно ею воспользовалась. По словам российского лидера, такого шанса Москве не предоставили.