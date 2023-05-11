В США удивились последствиям антироссийских санкций Red Pilled TV: антироссийские санкции ускорили отказ от доллара в мире

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Red Pilled TV, что антироссийские санкции не нанесли ожидаемого ущерба Москве, но подтолкнули другие страны к отказу от доллара США. По его словам, доля американской валюты в мировых резервах сократилась на 8% за последний год, тогда как за более чем 20-летний период, до СВО, сокращение составило 16%. Моррис добавил, что санкций Запада уничтожили экономику Украины.

Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к досанкционным значениям, — сказал Моррис.

Он назвал ситуацию «угрозой для финансовой системы США».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Она упомянула возможность использования четвертого раздела четырнадцатой поправки к Конституции США, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.