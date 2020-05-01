В Сингапуре 102-летняя пациентка переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8ac8d428-8ba1-11ea-a150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самая пожилая пациентка Сингапура, у которой был обнаружен коронавирус, полностью выздоровела.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию местного дома престарелых, 102-летняя Яп Лэй Хун покинула больницу вместе с другими поправившимися пациентами.

Среди них Яп Лэй Хун, у которой был диагностирован коронавирус 1 апреля, она чувствует себя удовлетворительно, — говорится в сообщении.

В прошлом месяце в этом доме престарелых была обнаружена вспышка вируса, в результате 16 человек были заражены, при этом двое скончались.

Считается, что коронавирус нового типа наиболее опасен для пожилых людей. В Европейском регионе более 95% летальных исходов от COVID-19 зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. Однако случаются и счастливые исключения.

Так, оперный певец Пласидо Доминго поборол болезнь в возрасте 79 лет. В Великобритании врачи заявили о выписке 99-летнего Джека Боудена, излечившегося от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, 107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз излечилась от коронавируса.