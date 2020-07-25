В ООН рассказали об опасности тёплой погоды в Сибири

https://static.news.ru/photo/5733a1fa-cde2-11ea-a1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Длительный период тепла в Сибири способствовал распространению природных пожаров в Арктике.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Всемирной метеорологической организации (ВМО, входит в ООН) Клэр Нюллис.

Исключительное и длительное тепло в Сибири способствовало опустошительным арктическим пожарам, — цитирует её агентство.

Отмечается, что температура в Сибири с января по июнь была на 5 градусов выше средних значений, а в июне — на 10 градусов выше средних значений. По словам Нюллис, затянувшаяся жара связана с наличием «обширной блокирующей системы давления и устойчивого направленного на север потока» воздушных масс, вследствие чего в регион поступает тёплый воздух.

Она также считает, что эти климатические аномалии были бы невозможны без влияния человека, вызвавшего изменения климата.

Как писал NEWS.ru, канадские и американские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.

Исследователи не считают, что белые медведи смогут приспособиться к постоянной жизни на суше. В качестве примера они приводят период конца плейстоцена. В то время белые медведи жили на всей территории покрытого льдом Балтийского моря, а когда после голоценового потепления вечные льды отступили, животные исчезли из региона.