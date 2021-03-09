В ООН подсчитали страны, закрывшие границы для туристов из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e8b4506a-80ee-11eb-8623-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В настоящее время из-за пандемии коронавируса иностранным туристам закрыт въезд в каждую третью страну. Об этом рассказали во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Согласно отчёту организации, из 217 направлений полностью закрыты 69. Почти половина из них приходится на долю Азиатско-Тихоокеанского региона. В Европе закрыты 15 стран, ещё 11 — в Африке и десять в Северной и Южной Америке. На Ближнем Востоке въезд туристам закрыт в три страны. Кроме того, ещё 34 направления закрыты частично.

В UNWTO отметили , что всё больше государств требуют от путешественников предъявлять справки о ПЦР-тестах, вводят карантин для прибывших, а также отслеживают маршруты и контакты туристов. Подобные меры действуют примерно в трети стран.

По итогам 2020 года, международный туризм сократился практически на три четверти, а экспортные доходы от него упали на $1,3 трлн. По словам главы UNWTO Зураба Пололикашвили, необходимо постоянно пересматривать ограничения, учитывая эпидемиологическую обстановку. В противном случае перезапуск отрасли будет невозможен.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Греции планируют в ближайшее время открыть «туристические ворота» для россиян. По словам министра туризма Хариса Теохариса, это может произойти в середине мая, если позволит эпидситуация в стране.