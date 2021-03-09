Греция хочет открыть границы для россиян

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Власти Греции планируют в ближайшее время открыть «туристические ворота» для россиян, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация позволит, границы откроют уже с 14 мая. При этом въехать в страну смогут не только россияне, но и украинцы и белорусы, передаёт АМНА.

Сейчас в Грецию разрешён въезд из стран Европейского союза и государств, которые активно проводят вакцинацию, таких как Израиль. Теохарис отметил, что все планы будут реализовываться с учётом ситуации с COVID-19.

Министр добавил, что Греция готова летом принять туристов, у которых либо сделана прививка от коронавируса, либо есть антитела к вирусу, либо сдан отрицательный тест. При этом все путешественники могут пройти выборочную проверку, как и год назад. Однако в 2021 году будет использоваться экспресс-тест, который сокращает время карантина до 24 часов.

Кроме того, Теохарис подчеркнул, что на гостей страны распространяются все санитарные правила, которые действуют для греков.

С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм, — подчеркнул он.

По его словам, в 2020 году страну посетили больше 6 млн человек.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что Европейский союз не станет открывать границы Шенгенской зоны для граждан РФ раньше лета 2021 года. Игнатьев пояснил, что Франция, Италия и Испания пока не готовы принимать граждан России, поэтому весной им «Шенгена можно не ждать», писал NEWS.ru.