В Москве выразили заинтересованность в добрососедстве с Киевом

Россия заинтересована в выстраивании добрососедских, интенсивных и взаимовыгодных отношениях с Украиной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Как сообщает РИА Новости, он также оценил усилия Москвы в данном вопросе и подчеркнул единство народов.

Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа, — сказал Нарышкин.

Ранее в МИД РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов с территории Украины и закрытии посольства в Киеве. До этого газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что дипломатам в двух российских консульствах в стране было приказано подготовиться к выезду из страны. Как заявил собеседник издания, 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жёны российских дипломатов. Также в ближайшие дни с Украины уедут 30 представителей консульств в Киеве и Львове.

По словам официального представителя США, Вашингтону было известно о готовящейся эвакуации. По мнению украинских и американских чиновников, это может быть частью пропаганды, подготовки к возможному конфликту или манёвра или же все три сценария сразу.