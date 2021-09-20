В Китае рассказали, как Россия чуть не уничтожила НАТО в 2001 году

Россия могла уничтожить НАТО в 2001 году своим вступлением туда, так как потребности в этом блоке больше бы не было. Однако тогда вступлению помешали Соединённые штаты, которые начали информационную компанию против Москвы. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на статью китайского издании NetEase.

В 2001 году Владимир Путин только стал президентом России. Тогда глава государства обратился к международному сообществу и сказал, что Российская Федерация хочет вступить в НАТО. Инициатива лидера РФ очень обрадовала Европу, потому что там всегда очень боялись России, — отметило китайское издание.

В свою очередь российская инициатива не понравилась США. Американцы тогда запустили информационную войну против России. При помощи лидеров мнений и подконтрольных СМИ стала появляться информация о том, что Россия является главной мировой угрозой. Однако мотивы поступков США можно понять, сообщается в статье китайского издания.

Если Россия вступит в НАТО, то основа существования блока — угроза со стороны РФ — исчезнет. В отсутствие угрозы ценность существования НАТО пропадет, а это для США неприемлемо и даже фатально, — говорится в публикации.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro возмутились публикацией о дипломатическом кризисе между Францией и США после того, как Лондон, Вашингтон и Канберра создали новое партнёрство AUKUS в сфере обороны и безопасности. Австралия же расторгла с Францией крупный контракт на строительство подводных лодок в пользу американских субмарин. Многие пользователи считают, что после такого Франции нужно объявить себя союзником России и выйти из НАТО.