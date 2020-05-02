В Испании власти обязали носить маски в общественном транспорте

https://static.news.ru/photo/a9fe463c-8c7a-11ea-b944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillermo Gutierrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Испании, которые пользуются общественным транспортом, должны будут носить защитные маски с 4 мая. Об этом сообщил председатель правительства страны Педро Санчес.

Отмечается, что в стране вступят в силу послабления ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса, поскольку заболевание находится под контролем.

Те, кто пользуются общественным транспортом, будут обязаны носить маски, — цитирует Санчеса ТАСС.

Он добавил, что с 4 мая смогут возобновить свою деятельность, в частности, рестораны и кафе, чтобы готовить еду навынос.

Режим повышенной готовности в Испании действует с 14 марта и продлится как минимум до 10 мая. Сейчас жители страны могут покидать дома, только чтобы купить продукты, лекарства, выгулять собаку или добраться до больницы или работы.

Как писал NEWS.ru, страна закрепилась на втором месте по числу заболевших COVID-19.