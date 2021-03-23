В Индонезии зарегистрировано российское лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ee2aa3b6-8c7c-11eb-97d1-96000091f725_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Российское лекарство от коронавирусной инфекции «Авифавир» зарегистрировано в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ и группа компаний «ХимРар» объявляют о получении регистрационного удостоверения от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC) на российский препарат против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир), — сказано в сообщении.

Уточняется, что препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре на основании данных проведённого в РФ расширенного клинического исследования. Оно показало, что эффективность препарата составляет выше 80%, при его использовании пациенты быстрее идут на поправку — в среднем выздоровление занимает четыре дня вместо девяти при обычной терапии.

Как писал NEWS.ru, накануне РФПИ сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована уже в 55 странах мира. Очередным государством, где препарат получил одобрение, стал Вьетнам.

Таким образом, вакцина зарегистрирована в регионах, где проживает в общей сложности свыше 1,5 млрд человек. По количеству соответствующих уведомлений от госрегуляторов «Спутник V» занимает второе место на планете.