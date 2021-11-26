В ЕК предупредили о риске быстрого распространения нового штамма COVID

Новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, может распространиться по всему миру всего за несколько месяцев. К этой разновидности инфекции следует относиться со всей серьёзностью. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеозаявлении, опубликованном в Twitter.

Мы знаем, что мутации могут приводить к появлению и распространению ещё более тревожных вариантов вируса, которые могут распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы все мы в Европе действовали очень быстро, решительно и сплочённо, — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что учёные и производители вакцин разделяют это беспокойство. Она призвала тех жителей ЕС, которые до сих пор не привились от коронавируса, сделать это как можно быстрее.

Выявленный в Африке штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, часть из которых укaзывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения этой разновидностью COVID зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В Великобритании запретили поездки в шесть африканских стран из-за нового штамма. Примеру Соединённого Королевства планируют последовать Израиль, Германия и Чехия.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) созвали экстренное совещание по вопросу обнаружения новой разновидности коронавируса. Там отметили, что он вызывает беспокойство, но при этом призвали не вводить ограничения на поездки в страны, где он выявлен.

В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что при необходимости под этот штамм можно будет адаптировать вакцину «Спутник V». Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что эффективность препарата против новой разновидности вируса может будет проверить после получения его образца.