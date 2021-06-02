В Чехии решили объявить импичмент президенту Земану

https://static.news.ru/photo/f1bccd26-c3ca-11eb-aed2-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Комитет по безопасности сената Чешской республики выступает за начало процедуры импичмента президента страны Милоша Земана. Об этом в Twitter написал глава сената Павел Фишер.

Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики. Мы исходим из статьи 66 конституции. Я предложу сенату обсудить это на следующей неделе, — сообщил Фишер.

PrÃ¡vÄ jsme na vÃ½boru pro zahraniÄÃ­ a bezpeÄnost SenÃ¡tu odhlasovali, Å¾e MiloÅ¡ Zeman nenÃ­ schopen vykonÃ¡vat ÃºÅad prezidenta republiky. VychÃ¡zÃ­me z ÄlÃ¡nku 66 Ãstavy. Budu navrhovat, aby o tom pÅÃ­Å¡tÃ­ tÃ½den jednal SenÃ¡t. pic.twitter.com/J6z9mp9uNk — Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021

По его словам, действия Земана «долгое время были несовместимы с конституцией». Фишер считает, что кульминацией стало выступление президента в связи с делом во Врбетице.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Утверждалось, что взрыв устроили россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которые попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не последовало.

25 апреля чешский президент заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может быть игрой спецслужб, а все расследования негативно скажутся на стране. Политик добавил, что в этой истории «много белых пятен», ведь за шесть лет с момент произошедшего контрразведка так и не смогла найти следов российских агентов. По его словам, среди версий рассматриваются неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб. Позже премьер страны Андрей Бабиш заявил, что основной версией является причастность российских спецслужб.