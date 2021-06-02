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В Чехии решили объявить импичмент президенту Земану

20:48, 02 июня 2021
Милош Земан Милош Земан Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Комитет по безопасности сената Чешской республики выступает за начало процедуры импичмента президента страны Милоша Земана. Об этом в Twitter написал глава сената Павел Фишер.

Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики. Мы исходим из статьи 66 конституции. Я предложу сенату обсудить это на следующей неделе, — сообщил Фишер.

По его словам, действия Земана «долгое время были несовместимы с конституцией». Фишер считает, что кульминацией стало выступление президента в связи с делом во Врбетице.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Утверждалось, что взрыв устроили россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которые попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не последовало.

25 апреля чешский президент заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может быть игрой спецслужб, а все расследования негативно скажутся на стране. Политик добавил, что в этой истории «много белых пятен», ведь за шесть лет с момент произошедшего контрразведка так и не смогла найти следов российских агентов. По его словам, среди версий рассматриваются неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб. Позже премьер страны Андрей Бабиш заявил, что основной версией является причастность российских спецслужб.

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