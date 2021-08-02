В американо-украинских учениях примут участие 6 тысяч военных

Международные украинско-американские военные учения Rapid Tridеnt 2021 начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября. К проведению собираются привлечь до шести тысяч военных из 15 стран, сообщили в Минобороны Украины.

Эти учения будут проходить в рамках международного военного сотрудничества и подготовки Вооружённых сил Украины. Возможность участия в них рассматривают 15 государств, а общая численность личного состава приближается к шести тысячам, — заявил заместитель командующего войсками оперативного командования «Восток» бригадный генерал Вячеслав Клочкoв.

Особенностью проведения нынешних манёвров является то, что они должны быть соединены с общим сценарием cтратегических командно-штабных учений «Объединённые усилия — 2021».

Впервые в истории Rapid Tridеnt будут проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Кроме того, во время манёвров запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолёта военно-транспортной авиации США С-130.

Украинское законодательство запрещает функционирование в республике каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Кроме того, не допускается размещение иностранных военных баз. В связи с этим иностранные войска каждый раз допускают на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.