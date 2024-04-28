«Ураган» снес командный пункт ВСУ: новости СВО на утро 28 апреля

Фото: МО РФ

Расчет 220-мм реактивной системы залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» ночью уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы, обеспечив максимальный урон живой силе противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 27 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Бойцы Западной группировки ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трем подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, за сутки в этой зоне украинская армия потеряла до 50 военнослужащих, также было поражено артиллерийским огнем более 290 объектов ВСУ.

Ведомство проинформировало, что мотострелковые подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике формирований 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 103-му батальону территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов. Средства ПВО группировки ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре артиллерийские системы, восемь минометных расчетов, а также пять пикапов.

Боец из Узбекистана, сражающийся на стороне Вооруженных сил России, уничтожил украинский беспилотник «мешком картошки». Речь идет о рядовом по фамилии Хатамов из 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка, об этом изданию Daily Storm рассказал священнослужитель, работающий с воинским формированием.

По его словам, солдат находится в зоне боевых действий всего несколько месяцев. Сам подвиг он совершил в селе Никольское под Угледаром. Один из его сослуживцев получил ранение и нуждался в эвакуации.

Дрон ВСУ атаковал Хатамова в тот момент, когда он возвращался за своим боевым товарищем. В итоге солдат ударил мешком по дрону, и тот взорвался. Сам рядовой отделался легкими ранениями, а сослуживца смогли вовремя эвакуировать.

На что намекнул посол Литвы

Экс-глава МИД Литвы, действующий посол республики в Швеции Линас Линкявичюс в Twitter (X) намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Первый зампред России в ООН Дмитрий Полянский ему ответил.

Линкявичюс опубликовал в соцсети коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Он подписал свой пост: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

«Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на „Северном потоке“, который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок», — прокомментировал эту публикацию Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что «сейчас они бешено лают». Однако наступит день, когда недруги пожалеют «о всех подобных оплошностях».

Речь идет о посте польского дипломата Сикорского в сентябре 2022 года, когда он заявил об участии США в повреждении газопровода «Северный поток». Он поблагодарил Вашингтон, не уточнив за что именно, и назвал событие «приятной мелочью».

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины, без подробностей сообщал украинский «24-й канал». Официальной реакции властей на эти сведения не было. В регионе действовала воздушная тревога.

Ресурс также информировал о взрывах в Николаеве на юге Украины. Детали происшедшего неизвестны. Власти эти данные не комментировали. В Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что потребует Запад от Киева за военную помощь

Предоставив Киеву новую военную помощь на $61 млрд, Запад будет требовать успехов на фронте, пишет обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман. Однако он не сможет помочь Украине сдержать наступление России, уточняет автор статьи. По его словам, эта помощь сможет его лишь замедлить.

Как летчица из США оценила вооружение ВС РФ

Вооруженные силы России используют высококлассную технику в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл. По ее словам, у российской армии есть много способов обнаружить американские истребители F-16, которые Запад планирует поставлять в Киев. Она добавила, что противники Вашингтона на Ближнем Востоке, против которых применялись F-16, не обладали такой подготовкой, как ВС РФ.

Что за крупная кампания ВС РФ началась на Украине

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы РФ начали масштабную кампанию по выводу из строя украинской железнодорожной инфраструктуры. По его словам, о наступлении российской армии говорят участившиеся удары по ж/д узлам ВСУ.

Эксперт напомнил, что на Украине еще во времена Российской империи и СССР активно строились железные дороги, например в Краматорске, Славянске, Павлограде, Харькове, а также в западной части страны. Ж/д узлы — это главный способ ВСУ переброски топлива, боеприпасов, техники и личного состава. Поэтому ВС РФ будут уничтожать подстанции, мосты, эшелоны с топливом и оружием, уточнил Дандыкин.

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