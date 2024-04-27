«Высококлассная техника»: летчица из США восхитилась вооружением ВС России Летчица из США Таннехилл: Россия использует высококлассную технику на СВО

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Работа противовоздушной обороны

Вооруженные силы России используют высококлассную технику в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл. По ее словам, у российской армии есть много способов обнаружить американские истребители F-16, которые Запад планирует поставлять в Киев. Она добавила, что противники Вашингтона на Ближнем Востоке, против которых применялись F-16, не обладали такой подготовкой, как ВС РФ, передает РИА Новости.

Существует много способов обнаружить эти F-16. <...> Россияне используют высококлассную технику (в зоне спецоперации. — NEWS.ru), — сказала Таннехилл.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что самолеты F-16 и и обученные пилоты начнут прибывать в Киев до конца 2024 года. По его словам, Вооруженные силы Украины получат более эскадрильи боевых машин. Первыми предоставить Украине истребители решили Дания и Нидерланды. В США подтвердили, что после завершения подготовки украинских пилотов Киеву предоставят боевые самолеты третьи страны.

Военный эксперт Александр Шарковский предположил, что украинские пилоты, прошедшие обучение на F-16, начнут летать на боевые задания с аэродромов в Польше и Румынии. Он не исключил, что в кабинах истребителей окажутся не граждане Украины, а ветераны боевых действий в Ираке из США.